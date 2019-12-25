Ученые нашли в овощах основу для лекарств против рака

Было взято для анализа три десятка соединений.

Группы ученых из России, Китая и Индии исследовали вещества, которые содержатся в овощах и фруктах и определили их противораковые свойства. Для анализа было взято три десятка соединений. С помощью компьютерного моделирования исследователи определили, какие группы веществ и каким образом воздействуют на белки в клетках при профилактике и терапии опухолей. Это поможет в будущем создать новые препараты против рака. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

Так, противораковыми свойствами могут обладать брокколи, капуста, шпинат, цветная капуста, морковь, салат, огурцы, помидоры, лук-порей, брюква и репа. Дело в соединениях и ферментах, которые содержатся в этих растениях.

Отмечается, что для терапии разных видов рака необходимы разные природные вещества или их комбинации.

Профессор УрФУ Григорий Зырянов отметил, что больные клетки останавливают развитие под воздействием определенных комбинаций пищевых соединений. Так, было отобрано 10 наиболее перспективных соединений.

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