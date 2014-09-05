Внутри Юпитера и Сатурна могут идти гелиевые дожди

Ученые воссоздали среду в лабораторных условиях, которая царит внутри газовых гигантов.

Международная группа ученых определила, что в недрах Юпитера и Сатурна могут идти гелиевые дожди. Об этом пишет Nature.

В исследовании приняли участие представители Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, Французской комиссии по альтернативным энергиям и атомной энергии, Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли. В лабораторных условиях ученые воспроизвели среду, которая царит внутри газовых планет.

В результате эксперимента было установлено, что существует диапазон давлений и температур, при которых смесь водорода и гелия становится нестабильной и разрушается. Ученые предполагают, что такие условия имеются в недрах Юпитера и Сатурна.

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