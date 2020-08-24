Ученые нашли разгадку прочности Стоунхенджа

Ученые провели геохимический анализ камня Стоунхенжа, который ранее был утерян. Им удалось разгадать загадку прочности Стоунхенджа. Выяснилось, что камень почти полностью состоит из кварца. Статья была опубликована в журнале PLOS One.
Отмечается, что в 1958 году один из специалистов Робертс Филлипс, который осуществлял бурение камня, извлек из него сферу цилиндрической формы и тайно забрал себе. Он хранил его до 2018 года, но все же решил вернуть образец. И ученые смогли изучить содержимое древних камней.
В результате выяснилось, что камень на 99,7% состоит из кварца размером с песчинки. "Песчинки" плотно прилегают друг к другу. Этим и объясняется устойчивость Стоунхенджа к воздействиям атмосферы.
Кроме того, ученые выяснили, что отложения, в которых появился камень, насчитывают миллиарды лет и существовали еще в период палеогена. А некоторые частицы были даже более древними и могли относиться мезозойской эре.
Фото: pixabay
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