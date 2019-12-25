Профессор из Лондона объяснил, как Стоунхендж использовали для отслеживания солнечного года

Дарвилл предположил, что некоторые из отсутствующих или перемещенных камней отвечали за отслеживание года. Архитектура Стоунхенджа делилась на две половины. Так люди могли соотносить их с двумя днями солнцестояния.

Английский археолог и профессор факультета науки и технологий Борнмутского университета Тимоти Дарвилл объяснил, как Стоунхендж использовали для отслеживания солнечного года продолжительностью 365 с четвертью дней. Результаты исследования опубликовал журнал Antiquity.

Тимоти Дарвилл со своими коллегами изучил количество и расположение камней. Также он сравнил Стоунхендж с другими древними календарными системами, которые могли учитываться при строительстве древней достопримечательности. Археолог пришел к выводу, что ни один из механизмов кромлеха не соответствует 12 месяцам. Дарвилл предположил, что некоторые из отсутствующих или перемещенных камней отвечали за отслеживание года. Архитектура Стоунхенджа делилась на две половины. Так люди могли соотносить их с двумя днями солнцестояния.

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