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Ученые нашли на дне Марианской впадины скопление гигантских вирусов
Сегодня, 11:45
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Ученые нашли на дне Марианской впадины скопление гигантских вирусов

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Действие этого вируса на млекопитающих изучается в лабораторных условиях.

Ученые из Шанхая нашли на дне Марианской впадины скопление вирусов гигантских размеров. Об этом сообщает National Geographic.

Так, со дна достали образцы с отложениями, где в последствии обнаружили колонии вирусов. Причем некоторые из них были очень крупные, по размерам превосходят микробы.

Речь идет о так называемых мимивирусах, которые и прежде обнаруживались на Земле, но на дне Марианской впадины они приняли очень интересный облик. Такого размера они могли стать из-за сильного давления во впадине.

Оказалось, что мимивирус выделяется среди других патогенов суперсложным геномом. В настоящий момент изучается действие этого вируса на млекопитающих в лабораторных условиях.

Фото: pexels

Теги: гигантский вирус, китайские ученые
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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