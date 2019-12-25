Ученые нашли на дне Марианской впадины скопление гигантских вирусов

Ученые из Шанхая нашли на дне Марианской впадины скопление вирусов гигантских размеров. Об этом сообщает National Geographic.
Так, со дна достали образцы с отложениями, где в последствии обнаружили колонии вирусов. Причем некоторые из них были очень крупные, по размерам превосходят микробы.
Речь идет о так называемых мимивирусах, которые и прежде обнаруживались на Земле, но на дне Марианской впадины они приняли очень интересный облик. Такого размера они могли стать из-за сильного давления во впадине.
Оказалось, что мимивирус выделяется среди других патогенов суперсложным геномом. В настоящий момент изучается действие этого вируса на млекопитающих в лабораторных условиях.
Фото: pexels
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