Ученые из Шанхая заставили рожать самцов крыс

Исследование может в будущем помочь забеременеть млекопитающим мужского пола.

Ученые из Военно-морского медицинского университета в Шанхае заставили самцов крыс рожать. Результаты исследования были опубликованы на портале препринтов bioRxiv.org.

Китайские ученые считают, что данное исследование в будущем поможет забеременеть млекопитающим мужского пола.

Так, в ходе эксперимента ученые скрепили кровеносные системы самца и самки крысы. Это было сделано, чтобы кровь беременной матери-самки помогла самцу выносить детенышей.

Ученые самцу пересадили матку от другой крысы, а затем ему и самке имплантировали зародыши. Сообщается, что роды прошли успешно, но стало необходимо кесарево сечение.

В Европе защитники животных сравнили это исследование с опытами по созданию Франкенштейна и назвали эксперимент мерзким.

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