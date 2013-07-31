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Ученые из Шанхая заставили рожать самцов крыс
Сегодня, 10:22
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Ученые из Шанхая заставили рожать самцов крыс

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Исследование может в будущем помочь забеременеть млекопитающим мужского пола.

Ученые из Военно-морского медицинского университета в Шанхае заставили самцов крыс рожать. Результаты исследования были опубликованы на портале препринтов bioRxiv.org.

Китайские ученые считают, что данное исследование в будущем поможет забеременеть млекопитающим мужского пола.

Так, в ходе эксперимента ученые скрепили кровеносные системы самца и самки крысы. Это было сделано, чтобы кровь беременной матери-самки помогла самцу выносить детенышей.

Ученые самцу пересадили матку от другой крысы, а затем ему и самке имплантировали зародыши. Сообщается, что роды прошли успешно, но стало необходимо кесарево сечение.

В Европе защитники животных сравнили это исследование с опытами по созданию Франкенштейна и назвали эксперимент мерзким. 

Фото: pixabay 

Теги: китайские ученые
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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