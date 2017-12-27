Ученые из Саратова создали робота-младенца

Саратовские ученые разработали прототип подвижного робота-симулятора ребенка.

Ученые Саратовского медуниверситета разработали прототип подвижного робота-симулятора ребенка первого года жизни. Получен патент, ведутся переговоры о подписании соглашения для выпуска готовой продукции, об этом сообщает "СаратовБизнесКонсалтинг".

"Симуляционное обучение является одним из приоритетных направлений в современной медицине, в связи с чем остро встает вопрос создания динамических моделей-тренажеров, - говорят в СГМУ. - Целью проекта является создание и внедрение в практику модели, которая могла бы имитировать основные движения новорожденного. Робота планируют использовать для обучения студентов в медицинских вузах, колледжах, а также для аккредитации врачей".

К тому же отмечается, что на рынке отечественных медицинских технологий роботов-младенцев, которые могли бы имитировать движения новорожденных, нет: "Единственный схожий аналог не умеет двигаться, что осложняет обучение специалистов. Кроме того, цена такой модели составляет порядка 90 тысяч рублей".

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