Ученые из ЛЭТИ создали специальные очки с дополненной реальностью для слабовидящих людей

Рабочий прототип собираются создать в течение года.

Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ разработали очки для слабовидящих людей с элементами дополненной реальности. Рабочий прототип очков планируют создать в течение года. Информация об этом появилась на сайте вуза.

Одним из авторов разработки стала студентка первого курса магистратуры факультета радиотехники и телекоммуникаций Светлана Баранова. Она рассказала о том, что разработка будет представлять из себя очки с дисплеем. С помощью специальных камер при включении прибора создастся массив точек, с помощью которых можно будет узнать расстояние до объектов. Объекты, которые расположены близко к человеку, будут ярче подсвечиваться и выделяться контуром, чем дальние объекты.

Разработчики планируют сотрудничать с Всероссийским обществом слепых Петербурга.

Ранее в "ЛЭТИ" создали роботизированную систему, которая будет помогать хирургам проводить операции по облучении опухоли.

Фото: pixabay.com