Ученые испытали новы способ лечения Альцгеймера на обезьянах

Развитие недуга у обезьян удалось приостановить.

Нейробиологи из Нью-Йоркского университета разработали новый способ лечения Альцгеймера. Этот способ уже был опробован на обезьянах, развитие недуга у них удалось приостановить. Об этом пишет Daily Mail.

Лечение, которое предложили американские ученые, побудило иммунную систему поглощать деформированные белки. К развитию заболевания как раз приводит накопление таких белков.

У пожилых животных после курса олигодезоксинуклеотидами CpG (CpG ODN) в ЦНС было на 59% меньше токсичных бляшек и тау-протеина по сравнению с подопытными, не получавшими терапию.

Препараты также улучшили когнитивные способности у животных. Они стали лучше усваивать информацию.

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