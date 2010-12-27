Ученые СПбГУ нашли организмы, которые могут очистить Арктику от нефтяных отходов

Среди таких микроорганизмов есть и грибы, и бактерии.

Группа ученых из Санкт-Петербургского государственного университета, институтов Российской академии наук и Арктического и Антарктического НИИ исследовали микроорганизмы, которые живут в Арктике и Антарктиде и влияние людей на эти микроорганизмы. Ученые в ходе своей работы выделили бактерии, которые могут очищать полярные районы от нефтяных отходов. Об этом сообщают российские СМИ.

Мы выделяли некоторые штаммы, которые развиваются на нефтепродуктах, они потенциально являются полезными и способны разлагать нефтепродукты. Среди них и грибы и бактерии. Дмитрий Власов, профессор СПбГУ

Многие из выявленных микроорганизмов могут быть потенциально полезны. Однако еще следует выяснить, как в целом могут влиять привнесенные микроорганизмы на экосистему и людей, проживающих на данных территориях.

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