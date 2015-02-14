Учёные НИУ ВШЭ: тревожные люди склонны преувеличивать чужие страх и агрессию

Полученные результаты имеют важное прикладное значение для психологов и терапевтов, работающих с пациентами, которые страдают тревожными расстройствами.

Учёные Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ ) — Санкт-Петербург исследовали, каким образом чувство тревоги усиливает склонность воспринимать агрессию и страх окружающих чрезмерно ярко. Их выводы были представлены на международной конференции, организованной Институтом психологии Российской академии наук.

Эксперимент показал, что тревожные люди склонны значительно преувеличивать степень негативных чувств других. Участникам предлагалось сначала определить уровень выражения гнева или испуга на изображениях индивидуальных лиц и групп людей в спокойном состоянии. Затем для усиления стрессовой реакции участникам демонстрировался фильм шведского режиссера Ингмара Бергмана "Час волка", после чего повторялась оценка фотографий.

Выяснилось, что тревога способствует гипертрофированному восприятию признаков страха или враждебности, особенно если речь идет о группах людей. Если хотя бы трое из наблюдаемых демонстрируют негативную эмоцию, то обеспокоенный наблюдатель переносит это ощущение на всю группу целиком. Интересно, что именно слабые проявления негативных эмоций вызывают наибольшее искажение восприятия. Этот эффект исследователи назвали "усилением эмоциональной согласованности" (emotion-congruence-amplification).

Руководитель исследования, сотрудник лаборатории Дмитрий Кох пояснил, что человеческое лицо играет ключевую роль в социальном восприятии окружающей среды. Через мимику мы мгновенно распознаём настроение собеседника, определяя состояние окружения. Но наше видение реальности далеко не всегда объективно отражает реальность, и порой агрессия кажется гораздо большей, чем есть на самом деле. Возможно, это обусловлено инстинктивными защитными реакциями организм".

Полученные результаты имеют важное прикладное значение для психологов и терапевтов, работающих с пациентами, которые страдают тревожными расстройствами. Исследователи намерены продолжить изучение вопроса и перейти к экспериментальному исследованию особенностей восприятия положительных эмоций в коллективе, что позволит глубже разобраться в механизме влияния тревоги на интерпретацию социальных взаимодействий.

Фото: Freepik