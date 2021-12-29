Ученые ЛЭТИ создали нейросеть, которая может выявлять патологии на рентгене при COVID-19

Точность нейросети составляет 98%.

Ученые ЛЭТИ обучили нейросеть выявлять по рентгеновским снимкам патологии легких при COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба вуза 25 января.

Система помогает врачу быстрее и точнее поставить диагноз в условиях высокой загруженности медучреждений в период пандемии. Некоторым пациентам делают КТ и рентген, так как внешние симптомы могут проявляться и при других заболеваниях.

Врачи вынуждены каждый день изучать значительное количество снимков. Из-за этого может снизиться концентрация и внимание, а значит, возрастает вероятность ошибки. Мы разработали специальную программу, которая помогает врачу в первую очередь обратить свое внимание на снимки с патологией и тем самым упростить задачу при постановке диагноза. Николай Староверов, ассистент кафедры электронных приборов и устройств "ЛЭТИ".

Разработка велась вместе со специалистами Мариинской больницы. Они предоставили 1,6 тысяч рентгеновских снимков. При этом личные данные не раскрывались. Полученные данные классифицировали по трем различным категориям поражения легких: ателектаз, эмфизема мягких тканей и пневмония. Нейросеть оперативно может выявить, есть ли на снимке патология. Точность составляет 98%. В вузе хотели бы, чтобы разработка в дальнейшем использовалась в больницах.

Ранее ученые из ИТМО выяснили, что паутина поможет в заживлении ран человека.

Фото: СПбГЭТУ "ЛЭТИ"