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Ученые ЛЭТИ создали нейросеть, которая может выявлять патологии на рентгене при COVID-19
Сегодня, 10:46
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Ученые ЛЭТИ создали нейросеть, которая может выявлять патологии на рентгене при COVID-19

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Точность нейросети составляет 98%.

Ученые ЛЭТИ обучили нейросеть выявлять по рентгеновским снимкам патологии легких при COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба вуза 25 января. 

Система помогает врачу быстрее и точнее поставить диагноз в условиях высокой загруженности медучреждений в период пандемии. Некоторым пациентам делают КТ и рентген, так как внешние симптомы могут проявляться и при других заболеваниях. 

Врачи вынуждены каждый день изучать значительное количество снимков. Из-за этого может снизиться концентрация и внимание, а значит, возрастает вероятность ошибки. Мы разработали специальную программу, которая помогает врачу в первую очередь обратить свое внимание на снимки с патологией и тем самым упростить задачу при постановке диагноза.

Николай Староверов, ассистент кафедры электронных приборов и устройств "ЛЭТИ".

Разработка велась вместе со специалистами Мариинской больницы. Они предоставили 1,6 тысяч рентгеновских снимков. При этом личные данные не раскрывались. Полученные данные классифицировали по трем различным категориям поражения легких: ателектаз, эмфизема мягких тканей и пневмония. Нейросеть оперативно может выявить, есть ли на снимке патология. Точность составляет 98%. В вузе хотели бы, чтобы разработка в дальнейшем использовалась в больницах. 

Ранее ученые из ИТМО выяснили, что паутина поможет в заживлении ран человека. 

Фото: СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

Теги: коронавирус, лэти, нейрость, рентген
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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