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Ученые Чукотки выяснят, кто написал на белом медведе "Т-34"

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Это может помешать медведю во время охоты.

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34". Видео, снятое из автомобиля, появилось  в социальных сетях 2 декабря.

РИА Новости узнали у старшего сотрудника Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолия Кочнева, что видео могло быть снято как на Чукотке, так и на Новой Земле.

Специалист рассказал, что если надпись была сделана обычной краской, то она скоро смоется. В прошлом веке ученые так нумеровали медведей, но во время плавания все пометки быстро стирались. В это же время Анатолий Кочнев отметил, что на данный момент эта надпись может помешать охотиться медведю.

Видео из Якутии: Стая голодных медведей окружила машину.

Видео: Instagram/ vesma.today

Теги: белый медведь, т-34, танк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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