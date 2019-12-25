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Ученица четвертого класса попала под машину в Лыжном переулке
Сегодня, 9:41
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Ученица четвертого класса попала под машину в Лыжном переулке

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За рулем иномарки находилась 25-летняя автоледи.

Накануне днем, 31 октября, в Лыжном переулке девочка попала под машину. Ученицу четвертого класса сбил "Мини Купер".

По информации Piter.tv, пострадавшая попала в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом левой ключицы и ушибы. 

За рулем иномарки находилась 25-летняя автоледи. Известно, что за 2022 год она нарушила правила ПДД 27 раз. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства  случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте 74-летний пенсионер во время парковки насмерть сбил женщину.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дпс, лыжный переулок, пдд, пострадавшая попала в больницу, сбила машина, школьница
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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