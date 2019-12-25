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Ученица Тутберидзе показала видео тренировки с балериной Большого театра
Сегодня, 14:50
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Ученица Тутберидзе показала видео тренировки с балериной Большого театра

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Камила Валиева рассказала про обучение у Ольги Cvирновой.

Ученица Этери Тутберидзе показала видео тренировки с балериной Большого театра. Ролик опубликован в собственном Instagram-канале спортсменки по имени Камила Валиева. Она обучалась у танцовщицы Ольги Смирновой.

Как же много можно сказать через танец. Провела прекрасное время в свой выходной с прима-балериной Большого театра Ольгой Смирновой. Спасибо!

Камила Валиева, российская фигуристка

Напомним, что фигуристке 15 лет. К настоящему моменту спортсменка успела выиграть Гран-при в категории юниоров. Она также является чемпионкой мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Девочка однажды завоевала Кубок России и становилась второй на чемпионате РФ.

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Фото и видео: Instagram / 

Теги: балерина, большой театр, камила валиева, фигурное катание, этери тутберидзе
Категории: Спорт, Культура, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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