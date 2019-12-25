Ученица Тутберидзе показала видео тренировки с балериной Большого театра

Камила Валиева рассказала про обучение у Ольги Cvирновой.

Ученица Этери Тутберидзе показала видео тренировки с балериной Большого театра. Ролик опубликован в собственном Instagram-канале спортсменки по имени Камила Валиева. Она обучалась у танцовщицы Ольги Смирновой.

Как же много можно сказать через танец. Провела прекрасное время в свой выходной с прима-балериной Большого театра Ольгой Смирновой. Спасибо! Камила Валиева, российская фигуристка

Напомним, что фигуристке 15 лет. К настоящему моменту спортсменка успела выиграть Гран-при в категории юниоров. Она также является чемпионкой мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Девочка однажды завоевала Кубок России и становилась второй на чемпионате РФ.

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Фото и видео: Instagram /