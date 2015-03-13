Ягудин высмеял слова Лайшева о Загитовой

Фигурист вспомнил о высказывании главы "Самбо-70".

Российский фигурист Алексей Ягудин высмеял слова руководителя "Самбо-70" Рената Лайшева о спортсменке Алине Загитовой. Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании защитил в социальной сети Instagram свою партнершу по телевизионному проекту. Накануне он и Загитова стали ведущими в шоу Первого канала "Ледниковый период". Премьерный выпуск программы состоялся 2 октября.

Разминка мимики и речевого аппарата перед съемками нового эпизода "Ледникового периода", а то немосковский рот сегодня вялый. Алексей Ягудин, фигурист РФ

Напомним, что в сентябре текущего года центр образования и спорта "Самбо-70" праздновал свой 50-летний юбилей.Торжественное мероприятие вела фигуристка Евгения Медведева. По словам Рената Лайшева, выбор на данную ведущую пал потому, что она "московская девочка и у нее лучше дикция".

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ.

Фото и видео: Instagram / alexei.yagudin