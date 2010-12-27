Парк "Малиновка" по-прежнему хотят застроить

Депутат Борис Вишневский заверил, что он не даст там ничего построить. Он внес предложение о внесении в закон поправки, благодаря которой на данном участке нельзя будет ничего строить выше 5 метров.

Депутаты не собираются включать парк Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Депутат сообщил, что скором пройдет второе чтение закона о ЗНОП, поэтому будут внесены некоторые изменения. Например, парк Малиновка, который находится Красногвардейском районе, исключат из ЗНОП. Вишневский отметил, что против этой поправки, однако многие депутаты и церковники настаивают на том, чтобы застроить парк.

Мы с защитниками Малиновки боролись много лет, для храма давно предоставлен другой участок, договор с церковниками расторгнут, постановление правительства города отменено, но церковники и их лоббисты никак не унимаются. На сей раз уже Смольный внес предложение о включении в ЗНОП этого участка, чтобы окончательно закрыть вопрос о его коммерческом использовании. Да, скорее всего, они (члены партии "Единая Россия") протащат эту поправку. Правда, по моему предложению включена норма об ограничении высоты на этом месте – 5 метров. И строить мы там ничего не дадим. Борис Вишневский

Еще пять лет назад в этом парке хотели построить храм святых Жен-Мироносиц высотой 67 метров. Активисты и местные жители были против этого, так как уменьшилось бы количество зеленых насаждений. Плюс ко всему, в парке уже есть храм Покрова Божьей Матери.

Ранее на Piter.TV: ЗакС одобрил поправки в перечень ЗНОП.

Фото: Борис Вишневский/ Facebook