Участок "Скандинавии" расширят за 8,6 млрд рублей

Трассу увеличат до шести полос.

Участок трассы "Скандинавия" модифицируют до шести полос. Стоимость работ оценивается в 8,6 млрд рублей. Информация размещена на официальном портале государственных закупок днем 22 мая. Известно, что мероприятия запланированы на дорогу А-181. Сведения подтвердили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отметим, что подрядчика обязуют расширить полосы движения с 65 по 100 километр. Задание должно быть выполнено к ноябрю 2021 года. Кроме строительства дороги на участке появится надземный переход, путепровод, скотопрогон и два моста.

Напомним, что в прошлом году "Скандинавию" расширяли с 57 по 65 километр трассы. Полная реконструкция шоссе завершится к 2028 году. Ранее работами занималась компания "ВАД".

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Фото: Piter.tv