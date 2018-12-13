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Участок "Скандинавии" расширят за 8,6 млрд рублей
Вчера, 8:12
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lesjasap

Участок "Скандинавии" расширят за 8,6 млрд рублей

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Трассу увеличат до шести полос.

Участок трассы "Скандинавия" модифицируют до шести полос. Стоимость работ оценивается в 8,6 млрд рублей. Информация размещена на официальном портале государственных закупок днем 22 мая. Известно, что мероприятия запланированы на дорогу А-181. Сведения подтвердили  в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отметим, что подрядчика обязуют расширить полосы движения с 65 по 100 километр. Задание должно быть выполнено к ноябрю 2021 года. Кроме строительства дороги на участке появится надземный переход, путепровод, скотопрогон и два моста.

Напомним, что в прошлом году "Скандинавию" расширяли с 57 по 65 километр трассы. Полная реконструкция шоссе завершится к 2028 году. Ранее работами занималась компания "ВАД".

Piter.tv писал о том, что в Петербурге сделают для инвалидов остановки.

Фото: Piter.tv

Теги: госзакупки, расширение полос, реконструкция дороги, скандинавия, трасса, фку упрдор северо-запад
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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