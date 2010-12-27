Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На набережной реки Мойки в мае введут одностороннее движение
Сегодня, 17:07
0
nadiputintseva
92

На набережной реки Мойки в мае введут одностороннее движение

0
 
 

В КРТИ заявили, что повышенная пропускная способность предотвратит пробки.

С 10 апреля 2018 года изменится движение на набережной реки Мойки, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Известно, что схему движения изменят на участке от переулка Гривцова до Гороховой улицы.  Там будет осуществляться одностороннее движение.

В Комитете отметили, что такое нововведение приняли для того, чтобы увеличить пропускную способность и исключить скопление машин на данном участке.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Главгосэкспертиза одобрила проект участка скоростной трассы М-11.

Все новости района
Теги: движение по набережной реки мойке , дорожные новости , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5