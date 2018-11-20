Набережную Смоленки отремонтируют к концу лета за 80 миллионов рублей

За эти деньги на обоих берегах на тротуарах асфальтобетонное покрытие заменят бетонными плитами. Также будет выполнена абразивная очистка, восстановление и расшивка швов на лестничных спусках.

Компания СПб ГБУ "Мостотрест" заключила контакты на проведение ремонтных работ искусственных дорожных и защитных сооружений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На ремонт левого и правого берегов набережной реки Смоленки от Наличного моста до моста Кораблестроителей заключили 2 контракта. Стоимость работ составляет 80 миллионов рублей. За эти деньги на обоих берегах на тротуарах асфальтобетонное покрытие заменят бетонными плитами. Также будет выполнена абразивная очистка, восстановление и расшивка швов на лестничных спусках.

Работы будет выполнять подрядчик – ООО " Ремонтно-строительное управление № 16" работы должны быть завершены 30 августа 2019 года.

Также подрядчик проведёт ремонтные работы на Малоохтинском мосту, путепроводе на проспекте Стачек, набережной реки Карповки и набережной Приморского проспекта.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"