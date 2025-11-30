Участок на холерном кладбище в Петербурге пустили с молотка за 16 млн рублей

Бывший некрополь в Адмиралтейском районе хотят отдать под АЗС.

Земельный участок, расположенный на территории бывшего Митрофаньевского кладбища, выставлен на аукцион в Санкт-Петербурге. Организатором торгов выступила компания "Роснефть Северо-Запад", которая планирует реализовать надел площадью 3,9 тыс. кв. м на Митрофаньевском шоссе возле дома 15, литера А. Информация об этом появилась в документации на электронной торговой площадке "ТЭК-Торг", пишет РБК.

Стартовая цена лота составляет 16,6 млн руб. Согласно условиям, территория предназначена для возведения автозаправочной станции. Заявки от претендентов принимаются до 19 марта, итоги планируется подвести 3 апреля.

В описании объекта указано важное ограничение: надел входит в границы объекта культурного наследия регионального значения "Митрофаньевское кладбище (православное и лютеранское) с территорией и зданиями". Исторически это место известно как холерный некрополь, где в 1831 году хоронили умерших от эпидемии. В настоящее время на территории установлен Поклонный православный крест.

Градозащитное сообщество выступило с резкой критикой торгов. Авторы Telegram-канала "SOS СПб Снос" напомнили, что более десяти лет назад местные жители уже останавливали аналогичную попытку построить заправку на этом месте.

Ранее петербуржцы выступили за сохранение исторического названия "Крестов".

Фото: freepik (wirestock)