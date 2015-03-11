Участок Витебского проспекта около станции метро "Купчино" вновь доступен для водителей

Протяженность обновленного участка – от улицы Типанова до линии окружной железной дороги – составляет 4,9 км.

В Петербурге в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали участок Витебского проспекта около станции метро "Купчино". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 21 ноября.

Протяженность обновленного участка – от улицы Типанова до линии окружной железной дороги – составляет 4,9 км. Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, заменили бортовые камни и люки колодцев. Сейчас завершается ремонт тротуаров, в ближайшее время нанесут дорожную разметку и восстановят нарушенное благоустройство.

В этом году отремонтировали еще один участок проспекта протяженностью 6,16 км – от Петербургского шоссе до окружной железной дороги.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге отремонтировали Чугунную улицу.

Фото: Смольный