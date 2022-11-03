В Петербурге отремонтировали Чугунную улицу

В высокой степени готовности находятся еще два дорожных объекта - улица Кржижановского и Витебский проспект. Завершить работы на этих объектах планируется на следующей неделе.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Калининском районе Петербурга произведен ремонт Чугунной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Протяженность обновленного участка составляет 2,31 километра от Литовской улицы до Полюстровского проспекта. Специалисты провели фрезерование дорожного полотна, уложили новый асфальтобетон, отремонтировали тротуары и нанесли свежую разметку.

Чугунная улица является одной из основных транспортных артерий, ведущих к клинической больнице Святителя Луки, а также к другим социально значимым объектам, включая лечебно-профилактические центры и образовательные учреждения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге появились новые светофоры в Кировском и Калининском районах.

Фото: администрация Петербурга