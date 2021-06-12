Видео: участок КАД на юге Петербурга превратился в каменистую дорогу

Транспортное средство растеряло свой груз.

На съезде с кольцевой автодороги у поселку Шушары рассыпали щебень. Для автомобилистов трасса превратилась в дорогу с препятствиями.

Каменистой оказалась только крайняя правая полоса. Неподалеку остановился грузовик. По всей видимости, именно он и перевозил щебень.

Пользователи социальных сетей отметили, что остальные полосы все же остались "чистыми" и можно было ехать по ним. Камень мог попасть в лобовое стекло и разбить его.

Ранее Piter.TV показал, как после "тройного" ДТП на КАД по дороге рассыпали зерно.

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