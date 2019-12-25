Участок Благовещенского кладбища стал объектом культурного наследия

Участок уже включили в госреестр.

Участок Благовещенского православного кладбища на Васильевском острове в стал объектом культурного наследия. Об этом сообщили в Смольном.

Так, участок уже включен в государственный реестр как выявленный объект культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Участок располагается на территории старинного прицерковного некрополя, открытый с 1738 по 1830 годы. Специалисты обнаружили там остатки архитектуры, стратифицированные напластования и культурный слой XVIII-XIX веков, в том числе остатки фундамента первой деревянной церкви Богоявления Пресвятой Богородицы и семь старинных захоронений.

Фото: официальный сайт Смольного