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Участок Благовещенского кладбища стал объектом культурного наследия
Сегодня, 11:13
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Участок Благовещенского кладбища стал объектом культурного наследия

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Участок уже включили в госреестр.

Участок Благовещенского православного кладбища на Васильевском острове в стал объектом культурного наследия. Об этом сообщили в Смольном. 

Так, участок уже включен в государственный реестр как выявленный объект культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.  

Участок располагается на территории старинного прицерковного некрополя, открытый с 1738 по 1830 годы. Специалисты обнаружили там остатки архитектуры, стратифицированные напластования и культурный слой XVIII-XIX веков, в том числе остатки фундамента первой деревянной церкви Богоявления Пресвятой Богородицы и семь старинных захоронений. 

Фото: официальный сайт Смольного

Теги: благовещенское кладбище, кгиоп, объект культурного наследия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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