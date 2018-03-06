Убийца Абу Давлетбаева арестован на 2 месяца

Рамазан Исмаилов может попасть в тюрьму за умышленное убийство. Следующее заседание состоится 3 мая.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца Рамазана Исмаилова. 37-летнего дагестанца обвиняют в умышленном убийстве и в покушении на убийство двух лиц. Исмаилов против заключения под стражу не возражал.

Трагический инцидент произошел вечером 1 марта на стоянке улицы Сикейроса в Выборгском районе. Конфликт между мужчинами, по данным следствия, разгорелся на почве «этнической неприязни». В пылу ссоры один из мужчин, Рамазан Исмаилов, достал пистолет и начал стрелять по обидчикам. Они также открыли стрельбу. Позже, на месте происшествия, следователи обнаружили одиннадцать гильз. В результате перестрелки гражданин Чечни Абу Давлетбаев получил травму головы, от которой скончался на месте. Его другу, 46-летнему Дмитрию Андрианову, удалось выжить. Пуля попала в грудную клетку. Медики выявили у пациента перелом трех ребер.

Исмаилов скрылся с места происшествия, но через четыре дня оперативники задержали его. Он оказался правнуком героя войны Абдулхакима Исмаилова, поднявшего знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году.

Суд уже возбудил два уголовных дела: об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Если обвинение докажет вину Исмаилова, ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.