Двухэтапную вакцинацию должны успеть провести до марта.

Участники парада Победы в Петербурге пройдут вакцинацию от коронавируса. Ее планируют завершить до 1 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Прививку сделают более 500 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области. Прививочная кампания вакциной "Спутник V" уже началась. Перед уколом каждого человека осматривают на предмет противопоказаний к препаратам.

Военных ЗВО начали прививать еще в начале декабря 2020.

Фото: пресс-служба ЗВО