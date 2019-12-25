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Участники парада Победы в Петербурге пройдут вакцинацию от коронавируса
Сегодня, 15:20
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Участники парада Победы в Петербурге пройдут вакцинацию от коронавируса

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Двухэтапную вакцинацию должны успеть провести до марта.

Участники парада Победы в Петербурге пройдут вакцинацию от коронавируса. Ее планируют завершить до 1 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. 

Прививку сделают более 500 военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области. Прививочная кампания вакциной "Спутник V" уже началась. Перед уколом каждого человека осматривают на предмет противопоказаний к препаратам.

Военных ЗВО начали прививать еще в начале декабря 2020. 

Фото: пресс-служба ЗВО

Теги: вакцинация, зво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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