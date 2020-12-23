Участники акции "Ёлка желаний" исполняют желания детей и пожилых петербуржцев

Участники акции традиционно исполняют мечты сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В этом году участники "Ёлки желаний" смогут поздравить детей и пожилых людей в онлайн-формате. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на организаторов.

Напоним, что по-традиции участники акции могут исполнить мечты детей, которые остались без попечения родителей или несовершеннолетних из малообеспеченных семей. Горожане могут также сделать подарки пенсионерам. Желания исполняют до 28 февраля.

В акции могут принять участие лишь совершеннолетние.

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Фото: gov.spb.ru