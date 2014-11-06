Участникам "ювелирной" банды огласили приговор в Петербурге

С участников банды взыскали 51,4 млн рублей.

В понедельник, 12 сентября, Санкт-Петербургский городской суд приговорил членов "золотой" банды, которая несколько лет грабила ювелирные магазины по всей России. Все участники получили сроки в колонии строгого режима, пишет объединенная пресс-служба судов города.

Евгений Киселев, которого следствие сочло одним из лидеров группы, получил 14,5 лет и штраф в 200 тысяч рублей, Артем Тимофеев и Алексей Переверзев — по 11,5 лет, Владимир Макаров — 12,5 лет, Константин Васильев — 12 лет, Николай Шульгин — 10 лет и два месяца, Дмитрий Павленко — 10 лет и 10 месяцев, Петр Бабушкин — 13,5 лет и штраф в 200 тысяч рублей, Закир Асадуллаев — 8,5 лет, а Юрий Григоренков — 8 лет и два месяца, был взят под стражу в зале суда.

С участников банды взыскали 51,4 млн рублей. В пресс-службе уточнили, что "взыскание обращено на "Мерседес" Павленко, "ВАЗ" Асадуллаева, "Вольво" Васильева, "Киа" Григоренкова, "Мазду" Тимофеева".

Напомним, что банда грабила ювелирные магазины с 2013 по 2021 год. Следствие полагает, что преступники начали с Новгородской области, а затем продолжили по всей стране. Злоумышленники успели ограбить магазины в 13 регионах, в их числе Тульская, Свердловская, тамбовская, Тверская, Брянская, Владимирская и Кировские области. Преступники тщательно готовились: изучали расположение камер и охраны, меняли номера на своих двух автомобилях.

Сейчас полиции известно о 20 грабежах и разбоях с ущербом на 50 млн рублей. Их удалось вычислить по одному частному ювелиру, который скупал золото. Предполагается, что мужчина не знал о происхождении золота. Сообщается, что фигуранты тщательно скрывали свои преступления. Каждый из них был примерным семьянином. Их родные и близкие даже не догадывались о "криминальных деяниях".

Фото: Piter.tv