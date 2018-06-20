Петербуржец получил 40 часов трудотерапии за акцию у офиса "ЕР"

В Петербурге на обязательные трудовые работы направили активиста, "напавшего" на офис отделения "Единой России". По данным правоохранительных органов, местный житель Феликс Петров провел акцию у дверей приемной политической партии.
Решение о привлечении к административной ответственности вынес Октябрьский районный суд города. За несоблюдение закона о проведении публичного протеста мужчину наказали 40-ка часами трудотерапии.
Напомним, что ранее суд арестовал организатора мероприятия - петербурженку Викторию Северину. Вместе с помощниками она принесла к офису на Конногвардейском бульваре,4 несколько коробок с различными надписями.
Фото: Piter.tv
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