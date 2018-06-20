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Петербуржец получил 40 часов трудотерапии за акцию у офиса "ЕР"
Сегодня, 7:30
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lesjasap

Петербуржец получил 40 часов трудотерапии за акцию у офиса "ЕР"

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Суд наказал гражданина за нарушения при проведении акции протеста.

В Петербурге на обязательные трудовые работы направили активиста, "напавшего" на офис отделения "Единой России". По данным правоохранительных органов, местный житель Феликс Петров провел акцию у дверей приемной политической партии.

Решение о привлечении к административной ответственности вынес Октябрьский районный суд города. За несоблюдение закона о проведении публичного протеста мужчину наказали 40-ка часами трудотерапии.

Напомним, что ранее суд арестовал организатора мероприятия - петербурженку Викторию Северину. Вместе с помощниками она принесла к офису на Конногвардейском бульваре,4 несколько коробок с различными надписями.

Фото: Piter.tv

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Теги: акцияпротеста, единая россия, октябрьский районный суд, трудотерапия, феликс петров
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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