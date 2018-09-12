Участника шоу "Голос" обвинили в неуважении к Сюткину

После выступления артист пожал руку всем наставникам, кроме певца.

Пользователи интернета раскритиковали участника шоу "Голос" Даниила Королева, который после выступления пожал руку всем наставникам, кроме певца Валерия Сюткина. Комментарии появились под роликом с выступлением Королева на YouTube.

Многие комментаторы посчитали это жестом неуважения к Сюткину. Некоторые заступились за Королева, заявив, что он просто разволновался и мог забыть про то, чтобы пожать руку известному артисту.

Даниил Королев выступил в третий день слепых прослушиваний. Он исполнил песню "Когда молод был" и выбрал своим наставником Константина Меладзе.

Премьера восьмого сезона шоу "Голос" состоялась 11 октября. В этот раз в проекте принимают участники не только из России, но и Голландии, Канады, Конго и Ирана.

Видео: Instagram /syutkin_valeriy, Youtube/ Daniil Korolev