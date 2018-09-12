Участника шоу "Голос" обвинили в неуважении к Сюткину

Пользователи интернета раскритиковали участника шоу "Голос" Даниила Королева, который после выступления пожал руку всем наставникам, кроме певца Валерия Сюткина. Комментарии появились под роликом с выступлением Королева на YouTube.
Многие комментаторы посчитали это жестом неуважения к Сюткину. Некоторые заступились за Королева, заявив, что он просто разволновался и мог забыть про то, чтобы пожать руку известному артисту.
Даниил Королев выступил в третий день слепых прослушиваний. Он исполнил песню "Когда молод был" и выбрал своим наставником Константина Меладзе.
Премьера восьмого сезона шоу "Голос" состоялась 11 октября. В этот раз в проекте принимают участники не только из России, но и Голландии, Канады, Конго и Ирана.
Видео: Instagram /syutkin_valeriy, Youtube/ Daniil Korolev
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