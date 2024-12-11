Участник СВО из Якутии победил бойца ВСУ в рукопашном бою

Глава региона вручил соотечественнику памятный нож.

Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с уроженцем республики, участником специальной военной операции Андреем Григорьевым. Рванее россиянин победил военнослужащего из Вооруженных сил Украины в рукопашном бою. Видеозапись этой схватки распространилась по социальным сетям в начале текущего года.

Подвиг якутянина, отважного бойца Андрея Григорьева с позывным Тута, в жестокой рукопашной схватке победившего противника из ВСУ, прославился на весь мир. <...> Все время службы верным орудием бойца был якутский нож. Тот легендарный нож остался в части у боевых товарищей. От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый. Айсен Николаев, глава Якутии

Чиновник заметил, что боец сообщил ему подробности своего подвига. Известно, что якутятин после рукопашного боя в течение нескольких дней оставался в тылу врага. Ему удалось поразить несколько солдат противника, бронированную технику ВСУ, а также взорвать их склад с боеприпасами. Только после выполнения этих задач военнослужащий отправился обратно к своим. Айсен Нколаев добавил, что его соотечественник представляет из себя скромного человека, который не считает себя героем.Если бы видеозапись на появилась в соцсетях, то о произошедшем в ходе СВО Григорьев бы не рассказал общественности.

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Фото и видео: официальный Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева