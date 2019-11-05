Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Все 13 активистов освобождены без обвинений и протоколов.

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова освобождена из отделения полиции в Петербурге. Об этом активистка сообщила через свои соцсети. Девушка отметила, что вместе с ней на свободу вышли все задержанные (12 человек, не включая участницу группы Pussy Riot). Им не предъявили обвинений и не составили административных протоколов.

Накануне Толоконникова вместе с друзьями устроила фотосессию в художественной студии. Оттуда ее и забрали оперативники в отделение Василеостровского района города. Петр Верзилов написал в Twitter о том, что полиция приехала на место, так как получила сигнал об утечке бытового газа в помещении. Позже эта информация не подтвердилась.

Ранее Piter.tv писал о том, что клип Pussy Riot в Петербурге стал поводом для проверок. Теперь прояснилось, почему.

Фото и видео: Instagram/nadyariot

