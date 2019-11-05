В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

Она и еще несколько человек посетилиотделение полиции.

Активистку Надежду Толоконникову задержала полиция. Это произошло из-за съемок клипа музыкальной группы Pussy Riot. Об интересе к ней правоохранительных органов девушка написала в своем аккаунте в Instagram. Вместе с Надеждой увели еще 12 человек. В момент задержания они занимались фотосессией.

На данный момент Толоконникова опубликовала несколько видео и фотографий с представителями закона. Павел Верзилов написал в Twitter, что задержание произошло в здании художественной студии. В ГУ МВД по региону информацию еще не прокомментировали.

Ранее Piter.tv писал о том, что полиция не позволила команде снимать клип на "Ленфильме". На студии объявили, что участницы группы придумали провокационную историю. Позже одна из активисток обвинила представителя "Ленфильма" во лжи.

Фото и видео: Instagram/nadyariot

