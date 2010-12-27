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Участница "Марша материнского гнева" из Петербурга оштрафована на 250 тысяч за участие
Вчера, 7:19
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lesjasap

Участница "Марша материнского гнева" из Петербурга оштрафована на 250 тысяч за участие

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Оппозиционерку наказали за выход на незаконный митинг.

В Красносельском районном суде вынесли приговор в отношении активистки, ставшей участницей "марша материнского гнева". Петербурженка Мария Кожеватова обязуется выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. О решении инстанции сообщила местная жительница Евгения Литвинова на собственном аккаунте в социальной сети Facebook.

По данным источника, Кожеватову признали виновной в участии в несогласованной акции протеста. Напомним, что подобное мероприятие состоялось сразу в нескольких городах России.

Фото: Piter.tv

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Теги: красносельский районный суд, мария кожеватова, марш материнского гнева, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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