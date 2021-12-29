Участница шоу "Голос" заменила Анну Дзюбу в группе Artik & Asti

Названо имя новой солистки группы Artik & Asti. Певицу Анну Дзюбу, которая ушла в сольное плавание после 10 лет в дуэте, заменила участница шоу "Голос" Севиль Велиева. Накануне в социальных сетях артистов появился анонс новой песни под названием "Гармония".
В свою очередь Artik решил вновь высказаться об уходе Анны Дзюбы. Певец отметил, что группа никогда не участвовала в сплетнях и грязной рекламе. Он заявил, что все комментарии оставит на потом, "когда весь хайп и ажиотаж утихнет".
Я рад за успехи Ани, несмотря ни на что. Как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом.
Отметил Artik
Музыкант считает, что сыграл важную роль в успехе бывшей коллеги.
Ранее мы писали, что Козловский представил свой первый сериал "Карамора".
Фото: Instagram / sevilofficial_
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