Artik & Asti в "Юбилейном"

Популярный дуэт выступит в Петербурге.

В субботу, 14 ноября, в "Юбилейном" выступит дуэт Artik & Asti.

Песни дуэта быстро становятся популярными и нравятся многим, наверное, потому что сочетают в себе разные тренды поп-музыки: привычное мелодраматическое звучание и современный речитатив, а аранжировки – энергичная танцевальная электроника, хаус-биты и ретрорейв. Artik & Asti не стали новаторами, однако смогли достичь большой популярности.

Где: проспект Добролюбова, 18

Цена: от 1 900 рублей

Фото: vk.com/artikasti