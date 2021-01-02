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Artik & Asti в "Юбилейном"
Сегодня, 20:00
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smirenny

Artik & Asti в "Юбилейном"

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Популярный дуэт выступит в Петербурге.

В субботу, 14 ноября, в "Юбилейном" выступит дуэт Artik & Asti. 

Песни дуэта быстро становятся популярными и нравятся многим, наверное, потому что сочетают в себе разные тренды поп-музыки: привычное мелодраматическое звучание и современный речитатив, а аранжировки – энергичная танцевальная электроника, хаус-биты и ретрорейв.  Artik & Asti не стали новаторами, однако смогли достичь большой популярности.

Где: проспект Добролюбова, 18

Цена: от 1 900 рублей

Фото: vk.com/artikasti

Теги: artik asti, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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