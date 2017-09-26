Участница конкурса красоты упала в бассейн во время дефиле

Во время проходки перед жюри испанская красавица упала в бассейн.

На конкурсе красоты в Испании одна из участниц поскользнулась на плитке бассейна и упала в воду. Инцидент произошел во время дефиле. Во время прохода девушка решила развернуться, чтобы продемонстрировать свой наряд и грацию, но не удержалась на каблуках.

Известно, что курьезный случай приключился во время соревнования “Мисс Испания 2017”. Организаторы мероприятия решили опубликовать смешное видео на собственном аккаунте в YouTube. Журналисты выяснили, что упавшую девушку зовут Пилар Магро и она являлась представительницей города Касереса.

Участницу вытащили из воды дежурившие неподалеку спасатели. Конкурсантку подбодрили аплодисментами другие девушки. После произошедшего, Пилар по собственному желанию решила еще раз окунуться в бассейн и проплыть в платье несколько метров

Видео: YouTube/MissUniverseSpain