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Участница конкурса красоты упала в бассейн во время дефиле

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Во время проходки перед жюри испанская красавица упала в бассейн.

На конкурсе красоты в Испании одна из участниц поскользнулась на плитке бассейна и упала в воду. Инцидент произошел во время дефиле. Во время прохода девушка решила развернуться, чтобы продемонстрировать свой наряд и грацию, но не удержалась на каблуках. 
 
Известно, что курьезный случай приключился во время соревнования “Мисс Испания 2017”. Организаторы мероприятия решили опубликовать смешное видео на собственном аккаунте в YouTube. Журналисты выяснили, что упавшую девушку зовут Пилар Магро и она являлась представительницей города Касереса. 
 
Участницу вытащили из воды дежурившие неподалеку спасатели. Конкурсантку подбодрили аплодисментами другие девушки. После произошедшего, Пилар по собственному желанию решила еще раз окунуться в бассейн и проплыть в платье несколько метров
 
Видео: YouTube/MissUniverseSpain
Теги: испания , конкурс красоты , пилар магро
Категории: Мировые новости

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