Участие Ларисы Долиной сохранили в фильме "Шурик" после споров

Новогодний "Шурик" выходит с участием Долиной.

В новогодней комедии ТНТ "Невероятные приключения Шурика", премьера которой назначена на 11 декабря, сохранена сцена с участием Ларисы Долиной. Информация о возможном удалении эпизода не подтвердилась. Об этом сообщает КП-Петербург.

По данным телеканала, артистка исполнила музыкальный номер в роли главного бухгалтера банка. В фильме она играет родственницу одного из ключевых персонажей. Перед премьерой распространялись слухи о том, что эпизод с участием певицы могут исключить после споров, возникших в связи с историей о квартире стоимостью 112 млн руб. Однако факт удаления сцены не подтвердился. На закрытом показе, прошедшем 8 декабря в Петербурге, эпизод был продемонстрирован в полном объеме.

На ТНТ также сообщили, что специальная телеверсия комедии выйдет в эфир 31 декабря.

Ранее адвокат рассказала, на что надеется Полина Лурье в деле по спорной квартире Долиной.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина