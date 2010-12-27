Это позволит более четко выявлять проблемы с кровлями и фасадами.

Уборку снега с крыш в Петербурге будут контролировать при помощи беспилотников. Об этом сообщил "ТАССу" начальник ГАТИ по региону Олег Зотов. При помощи дронов власти города смогут проверять состояние крыш и фасадов зданий, определять проблемные места и устранять нарушения.

Снизу не видно всех тех повреждений крыш и фасадов, которые могут привести к неприятным последствиям. Поэтому мы используем беспилотники для более четкого осмотра прокомментировал спикер

В городе создается единый механизм ведомственного контроля за соблюдением требований к зимней уборке. Он будет реализован при помощи интернет-портала паспортизации объектов. Информационная система будет собирать и анализировать полученные данные, а также оперативно раздавать поручения по очистке крыш подведомственным учреждениям. После этого в базу будут вноситься проведенные работы, их будут удаленно контролировать с помощью фотофиксации. На данный момент система прошла проверку в Петроградском районе Петербурга. Чиновники изучили работу на нежилых домах, теперь опыт распространится и на жилые здания.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов просит петербуржцев сообщать о плохой уборке крыш.

Фото: Piter.tv

