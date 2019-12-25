Убившего жену и тещу петербургского пенсионера отправили на лечение в психбольницу

Мужчина несколько раз ударил тещу газовым металлическим ключом по голове и нанес не менее четырех ударов ножом жене.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении пенсионера Алексея Ашмарина, которого обвинили в жестоком убийстве жены и тещи. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд решил освободить от уголовной ответственности мужчину, отправив его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

По версии следствия, в конце августа 2020 года в квартире дома на Октябрьской набережной Ашмарин поссорился с женой и ее матерью. В пылу гнева он схватил в руки газовый металлический ключ и ударил им несколько раз тещу по голову. От полученных травм женщина скончалась.

После пенсионер накинулся на жену. Он нанес женщине не менее четырех ударов ножом. Спустя несколько часов потерпевшая скончалась в больнице.

Пенсионера задержали в тот же день и предъявили ему обвинение. По предварительным данным, пожилой петербуржец расправился с женщинами, потому что считал, что они хотели его отравить.

Ранее мы писали, что жительница Сертолово ножом убила сестру во время пьяной ссоры.

Фото: Piter.TV