Убитого мужчину нашли вблизи железнодорожной платформы "Пост Ковалево"

Труп направили в морг для установления причины смерти.

В субботу, 20 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили тело убитого мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В лесополосе у станции "Пост Ковалевo" лежал труп человека с признаками насильственной смерти. Эксперты обнаружили у него ушибленную рану головы, рубленые раны, перелом носа и повреждение глаза. По предварительным данным, тело принадлежит 49-летнему местному жителю, который недавно отметил день рождения.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржца задержали по подозрению в избиение до смерти отца в 2000 году.

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