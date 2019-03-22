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В Нижнекамске мужчина с ножом смертельно ранил полицейского

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В сети опубликовано видео с моментом ликвидации нападавшего.

Сегодня, 22 марта, в Нижнекамске мужчина убил ножом полицейского возле здания УВД.

Сведения на данный момент разнятся. В одних источниках сообщается, что нападавший был заключенный, который пытался совершить побег. По другой версии, нападавший неизвестный мужчина. ЧП произошло возле здания УВД. Мужчина с ножом смертельно ранил полицейского, а затем был уничтожен двумя выстрелами.

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Видео:MDK

Фото: Mash

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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