Убийца семьи из Феодосии на камеру признался, что сознательно убил родителей и их 4-летнюю дочку

Опубликовано видео оперативной съемки, где жестокий убийца семьи Ларьковых признался, что убил родителей и их малышку намеренно.

В Крыму продолжается расследование уголовного дела о жестоком убийстве семьи Ларьковых. Ранее Piter.TV публиковал видео с места преступления, на котором из воды извлекают автомобиль с телами убитых.

23 февраля нынешнего года семья из трех человек (35-летний Константин Ларьков, его 32-летняя жена Инна Ходарева и 4-летняя дочь Арина) выехали из Феодосии на своем автомобиле "Шевроле Ланос" и бесследно пропала. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, малолетнего, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем".

В результате совместной работы сотрудников ГСУ СК России по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, МВД по Республике Крым удалось раскрыть данное преступление. 7 марта 2018 года по подозрению в совершении данного преступления задержан житель города Керчи. СУ СК РФ по Республике Крым

Подозреваемый в убийстве указал место, где произошло преступление. В ходе осмотра в городе Керчи в районе завода "Залив" в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метров была обнаружена машина с телами пропавшей семьи Ларьковых.

Как стало известно, пара собиралась обновить автомобиль. С этой целью они и выехали 23 февраля с суммой денег на встречу с убийцей, который не пощадил даже маленького ребенка. Родителей злоумышленник застрелил из пистолета, а затем, чтобы скрыть улики, столкнул машину в водоем, в котором были тела убитых родителей и плачущий живой ребенок.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации