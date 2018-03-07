Видео из Крыма: Мужчина убил семью вместе с 4-летним ребенком

Семья вместе с ребенком выехала на своем авто из дома и пропала. Сегодня это уголовное дело было раскрыто.

Сегодня, 7 марта, в Крыму было раскрыто жуткое убийство семьи с маленьким ребенком из Феодосии.

23 февраля нынешнего года семья из трех человек (35-летний Константин Ларьков, его 32-летняя жена Инна Ходарева и 4-летняя дочь Арина) выехали из Феодосии на своем автомобиле "Шевроле Ланос" и бесследно пропала. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

В результате совместной работы сотрудников ГСУ СК России по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, МВД по Республике Крым удалось раскрыть данное преступление. 7 марта 2018 года по подозрению в совершении данного преступления задержан житель города Керчи. СУ СК РФ по Республике Крым

Подозреваемый в убийстве указал место, где произошло преступление. В ходе осмотра в городе Керчи в районе завода "Залив" в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метров была обнаружена машина с телами пропавшей семьи Ларьковых. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет опубликовал видео с места преступления, как машину с телами поднимают на берег. Подробности и мотивы убийства не сообщаются.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Фото: ВК