Убийцу из Петербурга задержали на Кубе за хранение наркотиков и оружия

"Фонтанка" рассказывает удивительную историю преступника из Петербурга, который попался полиции на другом конце света.

В Петербурге осужден 34-летний Константин Уваров. Мужчину судили за убийство, которое произошло еще летом 2009 года. Суд приговорил петербуржца, который избил, а затем тремя выстрелами добил свою знакомую, к 13 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает "Фонтанка".

Самое интересное, что последние годы гражданин России скрывался на Украине и Кубе. Сначала он бежал в соседнюю страну, а затем улетел еще дальше - в Кубу. Полиция слишком поздно вышла на след негодяя, спрятавшего тело убитой в багажнике автомобиля, оставленного глубоко в лесу. Впрочем, там Константин Уваров находился на свободе всего несколько лет. В 2013 году его арестовали за хранение наркотиков и оружие, а также подделку документов.

Беглец отсидел срок в латиноамериканской стране, а вскоре его вернули в Россию. Суд признал россиянина виновным в незаконном хранении оружия и жестоком убийстве.

Ранее мы писали, что в Петроградском районе автомобилистам выдают пропуски на Чемпионат Мира по футболу.

Фото: PIter.TV