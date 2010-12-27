В Петроградском районе автомобилистам выдают пропуски на Чемпионат Мира по футболу

Документы на получение пропусков водители отвезут в Многофункциональные центры на улице Красного Курсанта, 28 и Каменноостровском проспекте, 55.

На матчи Чемпионата Мира пропустят всех кто, желает посмотреть на игру спортсменов и, конечно же, приобретет билет. Однако на Крестовском острове ввели ограничения для движения автомобилей. Главным условием для болельщиков, которые приедут за рулем, является получение специальных пропусков.

Создание особого документа для проезда на Крестовский остров – это важная мера для городских властей. Организаторам ЧМ необходимо уменьшить число автомобилей, которые едут к стадиону. Если Крестовский остров встанет в пробках, к началу матча опоздают не только болельщики. На игру могут не попасть команды участников, и в этом случае городу грозит огромный штраф от ФИФА. Безусловно, ограничения движения не распространяются на машины Скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.

Документы на получение пропусков водители должны отвезти в Многофункциональные центры на улице Красного Курсанта, 28 и Каменноостровском проспекте, 55. Бумаги специалисты оформят в течение 10 рабочих дней. После положенного срока водители получат пропуски в Петроградском районе на улице Красного Курсанта, 28.

Автомобилистам необходимо предоставить в МФЦ паспорт, свидетельство регистрации транспорта и полис обязательного автомобильного страхования. Виталий Симонов, начальник отдела по работе со СМИ ГКУ "МФЦ".

Фото и видео: Piter.TV