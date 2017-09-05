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У жителей Московского района отключилось электричество
Сегодня, 18:58
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У жителей Московского района отключилось электричество

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Перебои со светом произошли из-за "технологического нарушения на электросетевом оборудовании".

В понедельник, 3 октября, жители Московского района пожалились на отключение электричества. Об этом рассказали в пресс-службе "Россети Ленэнерго".

Перебои со светом произошли из-за "технологического нарушения на электросетевом оборудовании". Сейчас специалисты уже восстанавливают электроснабжение. В пресс-службе добавили, что электричество подключат максимально оперативно. 

Ранее макет единой квитанции ЖКХ утвердили в Петербурге. В документе будут представлены данные по платежам за все коммунальные услуги, включая электричество, капремонт, воду и вывоз ТКО.

Фото: Piter.tv

Теги: московский район, электричество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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