У жителей Московского района отключилось электричество

Перебои со светом произошли из-за "технологического нарушения на электросетевом оборудовании".

В понедельник, 3 октября, жители Московского района пожалились на отключение электричества. Об этом рассказали в пресс-службе "Россети Ленэнерго".

Перебои со светом произошли из-за "технологического нарушения на электросетевом оборудовании". Сейчас специалисты уже восстанавливают электроснабжение. В пресс-службе добавили, что электричество подключат максимально оперативно.

Ранее макет единой квитанции ЖКХ утвердили в Петербурге. В документе будут представлены данные по платежам за все коммунальные услуги, включая электричество, капремонт, воду и вывоз ТКО.

Фото: Piter.tv