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У здания ЦОО "Молодежный" больше нет очереди родителей за сертификатами в лагеря
Сегодня, 14:55
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nadezhda_sib

У здания ЦОО "Молодежный" больше нет очереди родителей за сертификатами в лагеря

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Получить сертификат можно по предварительной записи.

В пятницу, 14 мая, у ЦОО "Молодежный" больше нет очереди из родителей за сертификатами в лагеря. Ситуацию разрешило введение предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

В связи с повышенным спросом теперь прием посетителей ведется только по записи в соответствии с установленным графиком. Без записи обратиться за сертификатом можно в любой МФЦ города.

говорится в сообщении.

До введения предварительной записи родители простаивали в очередях у здания на Зверинской. В "Молодежном" принимают заявления на частичную компенсацию стоимости путевки в детский лагерь. В пресс-службе вице-губернатора Ирины Потехиной утверждают, что сертификатов хватит всем. 

Фото: Telegram / Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Теги: детский лагерь, сертификат, цоо молодежный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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