У здания ЦОО "Молодежный" больше нет очереди родителей за сертификатами в лагеря

Получить сертификат можно по предварительной записи.

В пятницу, 14 мая, у ЦОО "Молодежный" больше нет очереди из родителей за сертификатами в лагеря. Ситуацию разрешило введение предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

В связи с повышенным спросом теперь прием посетителей ведется только по записи в соответствии с установленным графиком. Без записи обратиться за сертификатом можно в любой МФЦ города. говорится в сообщении.

До введения предварительной записи родители простаивали в очередях у здания на Зверинской. В "Молодежном" принимают заявления на частичную компенсацию стоимости путевки в детский лагерь. В пресс-службе вице-губернатора Ирины Потехиной утверждают, что сертификатов хватит всем.

Фото: Telegram / Комитет по образованию Санкт-Петербурга