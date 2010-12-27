У заправки на Софийской иномарка врезалась в столб

Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", вечером 14 июня на Софийской улице произошло ДТП. Происшествие произошло у заправки BP Connect.
По предварительной информации, водитель автомобиля потерял управление на дороге, из-за чего машина врезалась в столб. Предположительно, к аварии привела езда на "лысой" зимней резине.
"Машина развалилась на части об столб. Клубы дыма, многие помогали с огнетушителями, потушили", - написал автор поста.
Пользователи указали, что водитель автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: vk.com/spb_today
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